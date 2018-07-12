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Eşinin kendisini aldattığı iddiası ve kumar borcu nedeniyle zor günler geçirdiği konuşulan şarkıcı, “Çapkınlığı gözlerimle görmedim, illa yakalayacağım biriyle... Ya da siz çekeceksiniz ve o zaman ‘Tamam’ diyeceğim. Kumar haberleriyle ilgili yorumum da, hatasız kul olmaz!” şeklinde konuştu.