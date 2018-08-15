Kibariye eşi Ali Küçükbalçık ile Bodrum'da tatil yapıyor

Kibariye eşi Ali Küçükbalçık’ın ihaneti, kumar borcu ve evlerine gelen haciz ile sarsılmıştı. Şarkıcı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık, Bodrum'da tatil yapıyor. Kibariye, “Artık konserlerime odaklandım. Faso fiso işleri geride bıraktım, bana ihanet filan sormayın” dedi