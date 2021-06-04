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Kıbrıs'ta salgın nedeniyle kapalı kalan 9 sınır kapısı tekrar açıldı

Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) ile arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısı, bu sabah geçişlere yeniden açıldı.

Kıbrıs'ta salgın nedeniyle kapalı kalan 9 sınır kapısı tekrar açıldı
Kıbrıs'ta sınır kapıları açıldı
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AA / HABERTURK.COM

Açılan 9 sınır kapısındaki geçişlerde son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucu isteniyor. Açıklamada, geçişler sırasında son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Aynı zamanda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ersan Saner'in, açılan sınır kapılarından birine giderek incelemelerde bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, sınır kapılarının açılmasının öncesinde dün akşam Lokmacı Sınır Kapısı’nı ziyaret etmişti.

Kıbrıs’ın iki kesimi arasında geçişlerin başladığı 9 geçiş kapısı ise şöyle: “Ledra Palace, Beyarmudu, Akyar, Metehan, Bostancı, Lokmacı, Yeşilırmak, Derinya ve Aplıç.”

İHA, Lefkoşa'da bulunan Lokmacı Sınır Kapısında Türk esnaf, Güney Kıbrıs'tan gelen misafirlere lokma ikram etti. Ayrıca Türkçe, Rumca ve İngilizce dilinde "Hoş geldiniz" şeklinde karşılama yapıldığını aktardı.

4 SINIR KAPISI DAHA ÖNCE KAPANMIŞTI

GKRY, KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki 4 sınır kapısını Kovid-19'a karşı tedbir iddiasıyla 29 Şubat'ta bir haftalığına kapatma kararı almış, daha sonra bu kararı 9 Mart'a kadar uzattığını açıklamıştı. Rum yönetiminden bu sabah yapılan açıklamada, kararın yarına kadar uzatıldığı ve Bakanlar Kurulu'nda tekrar görüşüleceği açıklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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