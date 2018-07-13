12 Haziran'da Singapur'un Sentosa Adası'nda gerçekleşen tarihi zirvede, iki liderin karşılıklı atışmaları ve tehditlerinin aksine samimi bir ortam yaratılmış, iki lider başbaşa geçen görüşmenin ardından basının karşısına geçerek açıklamada bulunmuş, ardından kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı. Trump, görüşmeye dair, "Son derece kapsamlı bir metne imza attık, süreci son derece hızlı başlatacağız. Anlaşmadan tüm dünya etkilenecek. Büyük bir sorunu çözeceğiz, bunu bütün dünya için yapacağız. Kim son derece yetenekli biri, ülkesini çok seviyor. Kim ile birçok kez görüşeceğiz. Kim harika biri, onu Beyaz Saray'a davet edebilirim. Eskisine göre ilişkilerimiz çok farklı olacak. Harika ilişkilerimiz olacağından şüphem yok. Başbaşa görüşme çok iyiydi, görüş ayrılıklarını birlikte çözeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Ancak bu tarihi zirveden çok kısa süre önce ABD Başkanı tarafından mektup krizi yaşanmış ve Trump yazdığı mektupla görüşmeyi şu sözlerle iptal etmişti; "Ne yazık ki son açıklamalarınızda gösterdiğiniz büyük öfke ve açık düşmanlığa dayanarak,uzun zamandır planlanan toplantıyı yapmanın şu anda uygun olmayacağını hissettim. Lütfen bu mektubu iki tarafın iyiliği için ancak dünyanın zararına yapılmayacak olan Singapur zirvesini temsilen kabul edin. Nükleer kabiliyetlerinizden bahsediyorsunuz ancak bizimkiler o kadar devasa ve güçlü ki Tanrı’ya asla kullanmak zorunda kalmamamız için dua ediyorum."

GERİLİM YENİDEN BAŞLADI

İki ülke liderinin ilişkisi ılımlı bir şekilde ilerlerken, ABD'nin Kuzey Kore'ye 'nükleer baskı' uygulamalarını sürdüreceği, gerekli yaptırımlara devam edeceği açıklamaları üzerine yeniden gerilim açıklamaları geldi.

Geçtiğimiz hafta Kuzey Kore'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kim Jong Un ile görüşmesi beklenirken, Kuzey Kore medyası, Kuzey Kore liderinin 'patates tarlasında' olduğu bahanesiyle bir araya gelmediğini belirtti.

TEK TARAFLI VE GANGSTER GİBİ

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya yaptığı açıklamada, "Amerikan tarafının Kuzey Kore ile ABD arasındaki zirvenin ruhuna uygun olarak karşılıklı güveni artırmaya yardımcı olacak verimli önerilerle gelmesi beklentisindeydik. Biz de buna karşılık öneriler sunma niyetindeydik. Ancak Amerikan tarafının 'tam, doğrulanabilir ve geri dönülmez nükleer silahlanma' (CVID) adı altında getirdiği tek taraflı ve tehditkar tarzda önerilerin hiç de zirvenin ruhuna uygun olmaması hayal kırıklığına yol açtı." demişti.

Yetkili, nükleer silahsızlanma için "aşamalı" ve "eş zamanlı" bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Pompeo, eleştirilere verdiği yanıtta, "Eğer bu talepler gangsterlik ise dünya bir gangster demektir. Çünkü BM Güvenlik Konseyinde neyin başarılması gerektiği konusunda oy birliğiyle alınmış bir karar mevcut." ifadesini kullanmıştı.

TRUMP O MEKTUBU YAYINLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveden sonra Kuzey Kore liderinin kendisine mektup yazdığını açıklamış, ancak mektubun detayına ilişkin açıklamada bulunmamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, mektup için "Kuzey Kore Başkanı'ndan çok iyi bir not. Harika gelişme kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.

Kim Jong-un'un Trump'a yolladığı mektupta ise şu ifadeler yer aldı:

"Saygıdeğer ekselansları Başkan, sizinle 24 gün önce Singapur'da yaptığımız çok önemli toplantı ve ortak imzaladığımız bildiri gerçekten de önemli bir yolculuğun başlangıcıdır. Sizin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi bir noktaya gelmesi ve bildirinin gerçekleşmesi için gösterdiğiniz enerji ve olağanüstü çabaya karşı memnuniyetimi belirtmek isterim. Ekselansları Başkan, sizin ve benim gösterdiğimiz samimi gayretin ve emsalsiz yaklaşımın yakın zamanda Kuzey Kore ve ABD arasındaki ilişkilerde meyvesini vereceğine güçlü bir şekilde inanıyorum."