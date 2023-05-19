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Kim Milyoner Olmak İster Amerika'nın unutulmaz milyoneri John Carpenter şimdi ne yapıyor?

Kim Milyoner Olmak İster Amerika yarışmasında 14 soruyu doğru bilen John Carpenter, son soruya geldiğinde ilk joker hakkını babasını arayarak kullanmıştı. Carpenter, babasını aradı ve akıllardan çıkmayan efsane konuşmayı gerçekleştirdi "Baba 1 milyon dolar kazandım. Haber vermek için aradım" dedi. Ardından 1 milyon dolar ödülü alarak ikonik bir yarışmacı haline geldi. Peki, efsanevi yarışmacı John Carpenter şimdi ne yapıyor, hala milyoner mi? İşte, detaylar...

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  • Kim Milyoner Olmak İster Amerika'nın milyoneri John Carpenter şimdi ne yapıyor?

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER? YARIŞMASININ UNUTULMAZLARINDAN

    Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının efsane galibi olarak bilinen John Carpenter, 1 milyonluk soruya geldiğinde ilk joker hakkını kullandı ve babasını aradı. Babası hatta geldiğinde, Carpenter "Merhaba baba. Aslında yardımına ihtiyacım yok, 1 milyon dolar kazanacağımı haber vermek istedim" dedi. Ardından Carpenter 1 milyon doların sahibi oldu.
  • Kim Milyoner Olmak İster Amerika'nın milyoneri John Carpenter şimdi ne yapıyor?

    John Carpenter yıllar sonra verdiği röportajlarda galibiyeti algılamasının uzun sürdüğünü söyledi. Cümleyi nasıl kurduğunu tam olarak hatırlamadığını ve bir anda kendiliğinden olduğunu sözlerine ekledi.

     
  • Kim Milyoner Olmak İster Amerika'nın milyoneri John Carpenter şimdi ne yapıyor?

    İŞİNİ ASLA BIRAKMADI

    John Carpenter uygulanan vergi indirimlerdinden dolayı 600.000 dolar kazandı. Ancak birçok insanı şoke eden bir harekette bulundu. IRS'deki işini asla bırakmadı ve hala orada çalışmaya devam ediyor. Carpenter bu durum için "Bu çok fazla para ama ben New England'da yaşıyorum. Başka bir yerde yaşasaydım belki farklı olurdu" diyor. 
  • Kim Milyoner Olmak İster Amerika'nın milyoneri John Carpenter şimdi ne yapıyor?

    ARACINI VE EVİNİ DEĞİŞTİRDİ

    Normal bir hayat yaşayan Carpenter, milyoner olduktan sonra Honda aracını, BMW ile değiştirdiğini söylüyor "Bir taneye ihtiyacım vardı. İçinde büyük bir göçük olan eski bir Honda'm vardı."
  • Kim Milyoner Olmak İster Amerika'nın milyoneri John Carpenter şimdi ne yapıyor?

    "BENİ DEĞİŞTİRMEDİ"

    Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasından milyon dolarlar kazanmasına rağmen normal bir hayat yaşamayı tercih eden Carpenter "Hiçbir şey değişmedi, beni değiştirmedi" diyor ve para hakkında konuşmayı sevmiyor.
  • Kim Milyoner Olmak İster Amerika'nın milyoneri John Carpenter şimdi ne yapıyor?

    "HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

    Carpenter ve eşi küçük evlerinden Mount Carmel bölümünde daha büyük bir ev satın aldı. Daha sonra karısının ailesine yakın olmak için tekrar Ridge Hill'e taşındılar. Carpenter ilerleyen zamanlarda BMW'yi Volvo ile takas etti. Hala Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalışan Carpenter "Hiçbir şey değişmedi. Arkadaşlarımla dışarı çıktığımda hala hiç nakit param olmuyor ve bunun için benimle hep dalga geçiyorlar" diyor.

    Kaynak: New Haven Register, The Washington Post

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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