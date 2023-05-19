İŞİNİ ASLA BIRAKMADI

John Carpenter uygulanan vergi indirimlerdinden dolayı 600.000 dolar kazandı. Ancak birçok insanı şoke eden bir harekette bulundu. IRS'deki işini asla bırakmadı ve hala orada çalışmaya devam ediyor. Carpenter bu durum için "Bu çok fazla para ama ben New England'da yaşıyorum. Başka bir yerde yaşasaydım belki farklı olurdu" diyor.