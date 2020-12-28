Yeni kimlik kartı ya da diğer bir kullanışla çipli kimlik başvurusu henüz yapmayanlar "Kimlik yenileme randevusu nasıl alınır?" "Kimlik yenileme randevu numarası nedir?" ve "Kimlik yenileme ücretleri nasıl ve nereye ödenir?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte, çipli kimlik kartı başvuruları yani kimlik yenileme son başvuru tarihi...

KİMLİK KARTI YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup, 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibari ile başvuru üzerine yenilenir. TC Kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

YENİ KİMLİK RANDEVUSU NASIL ALINIR?

TC Kimlik kartını yenileyebilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden randevu alınır.

YENİ KİMLİK ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?

Kimlik yenileme ücreti vergi dairesi müdürlüklerince, Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ya da anlaşmalı bankalar ve PTT Şubeleri aracılığıyla tahsil edilmektedir.

EYLİYET YENİLEME SON GÜN

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama dâhilinde “01 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş eski tip ehliyetlerin yeni tip ehliyet ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşların başvuru yoğunluğunu ve bu yoğunluktan kaynaklı sorunları hafifletmek amacıyla; ehliyetlerin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yani Genel Müdürlük tarafından daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirtilen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi ile ilgili yapılan açıklamada yeni tarih ise 31.12.2022 olarak belirtildi.