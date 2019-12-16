Kimlik yenileme işlemi, yeni çipli kimlere geçiş yapmayan vatandaşlar tarafından soruluyor. Yeni kimliklerde cinsiyet belirten renk yok. Yeni çipli kimlikler uluslararası standartlara göre yenileniyor. Mevcut kimliklerin yerine kullanılacak polikarbon materyalden oluşan yeni kimlik kartları, 10 yıl boyunca geçerli olacak. İlk başvuru ve geçiş işlemleri yeni kimlik için Ocak 2017 tarihinde başladı. Vatandaşlar her yeni yıl yaklaştığında "Ehliyet ve yeni kimlik başvuru tarihi sona eriyor" paniği yaşıyor ve NVİ başvuru merkezlerine akın ediyorlar. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ehliyet yenileme için son başvuru tarihini duyurdu. Detaylar haberimizde...

KİMLİK YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

2017'de başlanan yeni kimlik kartlarının dağıtımı 2023'e kadar devam edecek. Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başvuru üzerine yenilenecek. Geçerlilik tarihi kart üzerinde yer alıyor.

2019 KİMLİK YENİLEME ÜCRETLERİ

Başvuru Nedeni Ücret (TL) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 22,50 TL Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 22,50 TL Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli 22,50 TL Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 45,00 TL

KİMLİK YENİLEME RANDEVU NASIL ALINIR?

Kimliğini değiştirmek isteyen vatandaşların öncelikle www.randevu.nvi.gov.tr adresine girerek kendilerine en yakın nüfus müdürlüğünden randevu alması gerekiyor. Kimlik yenileme ücretini de sanal pos veya anlaşmalı bankalar üzerinden yatırılması gerekiyor.

KİMLİK DEĞİŞİMİ RANDEVUSU İÇİN TIKLAYIN

Daha sonra yeni kimlikte kullanılmak üzere son 3 ay içerisinde çekilmiş biometrik fotoğraf ile birlikte randevuya gidilmeli. 15 yaşını doldurmuş kişiler Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda parmak izi alındığı için nüfus müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekiyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yeni kimlikler posta ile verilen adreslere gönderiliyor.

15 yaşını doldurmuş kişiler Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda parmak izi işlemleri için nüfus müdürlüğünde hazır bulunmak zorundadır.