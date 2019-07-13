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Kimyasal madde sanıldı tavuk gübresi çıktı

İHA

Düzce'de, yola dökülen ve aşırı koku yayan madde panik yarattı. Kimyasal madde sanılan maddenin AFAD ekiplerinin yaptığı ölçüm sonrası tavuk gübresi olduğu anlaşıldı

Kimyasal madde

Olay gece saatlerinde D-100 Karayolu Gümüşova Selamlar kavşağında meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan ve plakası alınamayan TIR'ın kırmızı ışıkta aniden durması sonucu araçtan yola kötü koku yayan bir madde döküldü.

Koku üzerine etrafta bulunan vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yola dökülen maddenin kimyasal madde olacağını düşünerek maske takarak trafiği durdurdu.

Daha sonra olay yerine gelen Düzce AFAD Müdürlüğü ekipleri özel kıyafetlerini giyerek madde üzerinde ölçüm yaptı. Yapılan ölçüm sonrası yola dökülen maddenin tavuk gübresi olduğu, yağmurda kaldığı için renk ve koku değiştirdiği anlaşıldı.

 

 

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