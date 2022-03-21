Kırgızistan'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlanıyor

AA

Kırgızistan'da birlik ve beraberliğin yanı sıra baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı coşkuyla kutlanıyor.

AA'nın haberine göre kültürel, sosyal ve sportif aktivitelerle kutlanan nevruz için başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda kutlama etkinliği düzenlendi.

Halk oyunları ekiplerinin sahne almasıyla başlayan etkinlikte, zorlu kış mevsiminin ardından baharı müjdeleyen güneşin doğması, tahılın toprağa bırakılması ve kadınların dualarıyla baharı karşılamasını konu alan oyun sahnelendi.

Konuklara, nevruz sofralarının vazgeçilmezi sümölök tatlısı ikram edildi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov ve Bişkek Belediye Başkanı Emilbek Abdıkadırov, yaptıkları konuşmalarla halkın Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Caparov, nevruzun uluslararası bir bayram olduğunu belirterek "Nevruz Bayramı büyük coşkuyla kutluyoruz" dedi.

Nevruzun bereketi, birlik ve beraberliği simgelediğini vurgulayan Caparov, bereket temennisinde bulundu ve ekonomiyi kalkındırmak için iç kaynaklardan faydalanacaklarını söyledi.

Caparov, konuşmasında, iki kardeş Slav halkları arasında barış dileğinde de bulundu.

Etkinlik, dans gösterileri, halk oyunları ve ünlü sanatçıların konserleriyle devam etti.