Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kırılgan ateşkes... İsrail-İran ateşkesinde son durum ne? | Dış Haberler

        Kırılgan ateşkes... İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?

        İran ve İsrail arasındaki ateşkes, ilan edilmesinden sonraki saatlerde her iki tarafın da birbirini ihlal etmekle suçlamasına rağmen devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın girişimleriyle korunan ateşkesin son derece kırılgan bir düzemde uygulandığı bildirilirken, iki taraf da henüz ordu içinde ve kamuda normalleşme adımları atmadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 12:48 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail ve İran dün yürürlüğe giren bir ateşkes üzerinde anlaştı, ancak her ikisi de diğerini neredeyse anında ateşkesi bozmakla suçladı.

        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor Haberi Görüntüle

        İsrail, İran'dan fırlatılan iki füzeyi durdurduğunu söyledi, Tahran ise bunu yalanladı. Ardından İsrail karşılık vererek Trump'ı çileden çıkardı. Başkan her iki tarafı da eleştirdi ama en sert çıkışı İsrail'e yaptı. "Temelde o kadar uzun süredir ve o kadar sert savaşan iki ülke var ki ne yaptıklarını bilmiyorlar" dedi.

        Beyaz Saray, dün Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile "sert" bir görüşme yaptığını; sonrasında İsrail'in daha fazla saldırı düzenlemekten kaçındığını söyledi.

        REKLAM

        Taraflar hala gergin

        Hem İran hem de İsrail, diğer ülke ihlal etmediği sürece ateşkese saygı göstereceklerini açıkladılar. Ancak bölgedeki ateşkeslerin kırılgan olduğu biliniyor ve taraflar hala gergin.

        Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, ABD'nin erken dönem istihbarat değerlendirmesi, ABD saldırılarının İran'ın nükleer programını muhtemelen sadece aylarca geriye götürdüğünü ortaya koydu.

        Beyaz Saray değerlendirmenin varlığını kabul etti ancak bulgularına katılmadı. Trump da CNN'in haberine itiraz ederek sosyal medyada İran'ın nükleer tesislerinin "tamamen yok edildiğini" yazdı.

        NATO Zirvesi'ndeki basın toplantısında da konuşan Trump, İran'ın nükleer kapasitesinin yıllarca geriye gittiğini bildirerek CNN'i suçladı.

        İran'dan tutuklamalar

        İranlı yetkililer 12 günlük çatışma boyunca "İsrail'in paralı askerleri" olmakla suçlanan 700 kişiyi tutukladı.

        İsrail ajanlarının tutuklanması Kirmanşah, İsfahan, Huzistan, Fars ve Lorestan eyaletleri de dâhil olmak üzere İran genelinde gerçekleşti. Yetkililer başkent Tahran'da tutuklanan İsrail casusu olduğu iddia edilen kişilerin sayısı hakkında henüz bilgi vermedi.

        REKLAM

        Diğer İranlı haber kaynakları, çatışmanın başlamasından bu yana İsrail ajanı olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin infaz edildiğini bildirdi.

        Öte yandan İran parlamentosu BM nükleer denetçisiyle işbirliğini askıya alan bir tasarıyı onayladı.

        Cenaze töreni düzenlenecek

        İran çatışma sırasında öldürülen üst düzey askeri komutanlar ve üst düzey bilim adamları için cumartesi günü devlet cenaze töreni düzenleneceğini duyurdu.

        IRNA ayrıca savaşın ilk gününde İsrail tarafından öldürülen Devrim Muhafızları komutanı Hüseyin Selami'nin yarın İran'ın merkezinde toprağa verileceğini bildirdi.

        Brics'ten kınama

        Dünyanın en büyük ülkelerinden Çin, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika; İsrail ve ABD'nin adını anmadan İran'a yönelik saldırıları kınadı.

        Brics ülkeleri olarak bilinen grup, ateşkesten söz etmedi ancak barışçıl bir çözüm çağrısında bulundu ve "barışçıl" nükleer tesislere yönelik saldırılardan "ciddi endişe" duyduklarını ifade etti.

        İran ve diğer beş ülke kısa bir süre önce Brisc'e üye olarak katıldı.

        Alman şansölye Freidridh Merz ise ABD ve İsrail saldırılarına yönelik eleştirilere katılmadığını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi