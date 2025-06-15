Kırkpınar'a katılacak başpehlivanlar belli oldu!

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek başpehlivanlar belli oldu.

Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak organizasyonda 40 başpehlivan kol bağlayacak.

CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde geçen yıl ilk 32'de yer alan başpehlivanlar, Kırkpınar'a doğrudan katılacak.

Yağlı Güreş Ligi'nin bu yılki 3. etabı Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri sonrası oluşan puan durumuna göre Kırkpınar'a katılacak "ilave 8 başpehlivan" belli oldu.

Abdullah Güngör (10 puan), Rıza Yıldırım (8 puan), Hamza Köseoğlu (8 puan), Turan Balaban (7 puan), Tolga Turan (7 puan), Onur Balcı (6 puan), Salih Erinç (6 puan) ve Ali Güngör Ekin (6 puan), isimlerini Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri listesine yazdırdı.

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Bu 8 başpehlivan, 1. turda 4. torbadaki güreşçilerle eşleşecek.

YUSUF CAN ZEYBEK EDEBİ KEMER İÇİN GÜREŞECEK

Kırkpınar'da son iki yılın şampiyonu Yusuf Can Zeybek, bu yıl da birinciliği elde etmesi durumunda ebedi altın kemerin sahibi olacak.

En son efsane başpehlivanlardan Ahmet Taşçı, 1997'de Kırkpınar'ın nişanesi altın kemerin ebedi sahibi olmayı başardı.