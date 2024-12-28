Kış aylarının vazgeçilmez içeceği Bucak salebinin lezzeti Toroslar'dan geliyor

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan Bucak salebi, eşsiz aroması ile damaklarda farklı bir lezzet bırakıyor. İlçede yapılan salep, tüccarlar tarafından Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Salep, ilçede yaz aylarında ise dondurmada kullanılıyor.