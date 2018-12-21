Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an demektir. Kış gündönümü ile beraber gündüzler kısalıp, geceler uzayacak. Sizler için Kış gündönümü hakkında bilgileri derledik. İşte 2018 Kış gündönümü

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR? NELER YAŞANACAK?

Her gün birbirinden farklı olsa da bugünü diğerlerinden farklı kılan çok önemli bir özellik daha var. 21 Aralık, Kuzey Yarımküre için en uzun gecenin yaşandığı gün. Bugün güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelecek.

Kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık'ta gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır. Bu tarihten itibaren gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar.

21 Aralık'ta güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik gelmesiyle şu olaylar gerçekleşir:

Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir.

Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

GEÇEN SENE EN UZUN GECE NASIL YAŞANDI?

İstanbul'da 21 Aralık

Güneşin doğuşu: 08.27

Güneşin batışı: 17.40

Gece süresi: 14 saat 47 dakika

Gündüz süresi: 9 saat 13 dakika

En uzun gecenin yaşandığı Sinop'ta gece süresi 15 saat 6 dakika;

Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika oldu.

En kısa gecenin yaşanacağı Hatay'da gece süresi 14 saat

Gündüz süresi ise 10 saat yaşandı.

BUGÜN EN UZUN GECE HANGİ İLDE YAŞANACAK?

Kuzey yarım kürede Oğlak dönencesine güne ışıklarının dik geldiği 21 Aralık’ta en uzun gece yaşanacak. Ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.

GOOGLE'DAN DOODLE AÇIKLAMASI

Bugün Kış Gündönümü olarak da bilinen Kuzey Yarımküre için yılın ilk günü ve yılın en uzun gecesini kutluyoruz. Dünyamız güneşi çevrelediğinde, Kuzey Kutbu bugün 21 Aralık'ta güneşten uzaklara doğru en uzak açıdır.



Bugün, güneşi, Kuzey Yarımküre gökyüzünün en alt noktasında bulabilirsiniz. Dünyadaki insanlar bu astronomik kilometre taşını yüzyıllar boyunca kutladılar.

İrlanda'da insanlar, gündönümü günler öncesinden Newgrange'de toplarlar - 5000 yıldan daha eski bir devasa mezar. Piyango tarafından seçilen kalabalıklar, güneşin doğuşunu görmek için eski geçit mezarını aydınlatır.

Stonehenge'de insanların kalabalıkları, güneşin ünlü taşlarla doğrudan hizalandığı anı kutlamak ve yakalamak için bir araya geliyor.

Çin'de, yerel halk kış mevsiminin kutlaması olan Dongzhi Festivali olarak Kış Gündönümü'ne başvurur. Yerliler, “aile birleşimi” anlamına gelen tang yuan adı verilen pirinç toplarının keyfini çıkarır. Bu ikramın refahı ve birliği getirdiği söylenir, hepimizin bu uğurlu günde tadını çıkarabileceği bir şey.

Mutlu bir Kış Gündönümü, Kuzey Yarımküre!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ