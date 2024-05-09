Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor

Belirli bir yaşa kadar peribacasında yaşadığını söyleyen Coşkun, şöyle konuştu:

"Buraya gelip 1-2 saat uyuduğum zaman çok hoş oluyor. 15-16 metrekarelik bir alan olmasına rağmen manevi değeri olduğu için bana yeterli oluyor. Bu sene üniversite sınavına girecek torunlarım var. Onlar da arkadaşlarıyla gelip burada kalmak istiyorlar. Burayı görmek isteyen insanların hepsine müsaade etmiyorum. Ancak, ben olduğum zaman gösteriyorum. Kullanmalarına izin vermiyorum."