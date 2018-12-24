Kıvılcım Ural: Bebeğimizin ismi henüz belli değil

Geçtiğimiz haftalarda uzun zamandır birlikte olduğu ‘Duman’ grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenen ve 6 aylık hamile olan Kıvılcım Ural, önceki akşam Cihangir’de bir mekanda doğacak çocukları için kutlama yaptı. Ailesi ve yakın arkadaşlarının katıldığı partide kız çocuğu olacak olan Kıvılcım Ural, pasta üfledi