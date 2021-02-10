Kıvılcım Ural: Şu anda öyle bir şey yok - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, önceki gün eşi Kıvılcım Ural ve çocukları ile birlikte Emirgan Sahili'nde görüntülendi. Restorandan aldıkları yiyecekleri araçlarında yiyen Tangöze ve ailesinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Kaan Tangöze, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken, Ural ise, "Sürekli evde olduğumuz için bir şeyler yemeye çıktık. Çocuklar da biraz hava aldı" ifadelerini kullandı.

Evde oldukları için sürekli müzikle ilgili bir şeyler yaptıklarını söyleyen Kıvılcım Ural, "Kaan yeni albüm hazırlığında. Evde müzik üzerine sürekli üretiyoruz. Ben de yeni çalışmalar içerisindeyim. Pandeminin bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Gazetecilerin, "Kaan Bey'in yeni albümünde düet yapacak mısınız?" sorusuna Ural, "Bunu konuşmadık. Şu anda öyle bir şey yok" yanıtını verdi. Çift, ardından evlerinin yolunu tuttu.