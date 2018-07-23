9 | 31

"SENEYE YENİDEN GELECEĞİM"

Güney Kore'den gelen Dongkyoung Choe, yaptığı açıklamada, bir arkadaşıyla tatil için ilk kez Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Şirince'nin ismini medyadan öğrendiğini aktaran Choe, "Fransa'da ve İtalya'da böyle küçük köyler var ama Şirince hem kültürünü hem de kendine has özelliklerini uzun yıllar yaşatmayı başardığı için çok doğal. Seneye yeniden geleceğim." diye konuştu.