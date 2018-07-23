Maya takvimine dayanan kıyamet inanışı nedeniyle adını dünyaya duyuran İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyü, yılda 1,5 milyon ziyaretçi sayısı ve Uzakdoğulu misafirleriyle önemli turizm merkezlerini geride bıraktı.
AA'nın haberine göre geçmişi milattan sonra 5. yüzyıla dayanan Şirince'de yaşayan halkın buradaki güzelliklerin bilinmemesi için köylerine "Çirkince" adını verdiği rivayet ediliyor. Bir zamanlar bin 800 hanenin yaşadığı köyün nüfusu Kurtuluş Savaşı yıllarında bir hayli azaldı. Köye, 1924'ten sonra mübadeleyle Yunanistan'dan gelen Türkler yerleştirildi.
Efes Antik Kenti, Meryem Ana ve Kuşadası Limanı'na yakınlığı nedeniyle zaman zaman yabancı turistlerin ziyaret ettiği Şirince çok fazla ön plana çıkmadı.
Köy, kendilerini "Mavi Enerji Grubu" olarak adlandıran bir grubun 21 Aralık 2012'de sonlanan Maya takvimine göre kıyametin kopacağı ve bundan sadece Şirince ile Fransa'nın Bugarach köyünün etkilenmeyeceği inanışı nedeniyle dünyanın ilgi odağı haline geldi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca da yurtdışında tanıtılan Şirince, beklediği ilgiye "kıyamet günü"nün ünüyle yavaş yavaş ulaştı. Öyle ki Şirince'yi son dönemde yıllık ortalama 1,5 milyon kişi ziyaret etmeye başladı. Her mevsim yoğunluğun gözlendiği turizm merkezinde yabancı turist yoğunluğu dikkati çekiyor. Son dönemde Şirince'yi en çok Uzakdoğu'dan gelen misafirler ziyaret ediyor.
Ortodokslara ait ayin yapılan 2 kilisenin bulunduğu bu şirin köyde, tarihi binaların restorasyon yapılarak pansiyon olarak kullanılmaya başlanmasıyla burada yaşayanların gelir seviyesinde ve mülk fiyatlarında artış gözleniyor.
Dağların arasında yeşil bir yamaç üzerine kurulan, zeytin ağaçlarının içinde taş sokakları ve cumbalı beyaz evleri ile Şirince, ziyaretçilerine şehrin stresli hayatına alternatif sunuyor.
Gün boyu hareketliliğin yaşandığı köyün merkezindeki çarşıda kafe, restoran, hediyelik eşya satışı yapılan mekanlar da bulunuyor. Tüm sokakların çarşıya bağlandığı Şirince'ye gelen turistler tarihi köyün asırlık sokaklarında dolaşarak geçmişe yolculuk yapıyor.
"SENEYE YENİDEN GELECEĞİM"
Güney Kore'den gelen Dongkyoung Choe, yaptığı açıklamada, bir arkadaşıyla tatil için ilk kez Türkiye'ye geldiğini söyledi.
Şirince'nin ismini medyadan öğrendiğini aktaran Choe, "Fransa'da ve İtalya'da böyle küçük köyler var ama Şirince hem kültürünü hem de kendine has özelliklerini uzun yıllar yaşatmayı başardığı için çok doğal. Seneye yeniden geleceğim." diye konuştu.
Brezilyalı Emanuel Muller Ramos da "Efes Antik Kenti'ni gezdikten sonra Şirince'ye geldim ancak buraya hayran kaldım. Her açıdan mükemmel bir yer." ifadelerini kullandı.
Hilmi Topaloğlu da ikinci kez Şirince'ye geldiğini, bölgenin gezmeye ve görülmeye değer bir turizm merkezi olduğunu kaydetti. Emekli olduktan sonra eşiyle Şirince'ye yerleşen ve burada ev pansiyonculuğu yapan Ahmet Irak, köylerine her yıl gelen turist sayısının arttığını aktardı.
Şirince'ye gelenin bir daha ayrılamadığını söyleyen Irak, "Son yıllarda Şirince'yi en çok Çinli ve Güney Koreli turistler ziyaret ediyor. Onların dışında Arap ve Avrupalılar da ilgi gösteriyor." dedi.
"GAYRİMENKUL FİYATLARI ARTIYOR"
Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, Şirince'yi dünyaya tanıtmak için kolları sıvadıklarını, Kültür ve Turizm Bakanlığının da katkılarıyla yurtdışındaki birçok turizm fuarına katıldıklarını ifade etti.
Yurtdışının yanı sıra yerli turistlerin de Şirince'yi merak ettiğini belirten Bakıcı, şöyle konuştu:
"Şirince yıllık 1,5 milyon ziyaretçi almaya başladı. Bunun yaklaşık üçte birini yabancı turistler oluşturuyor. Avrupa'nın yanı sıra son yıllarda Uzakdoğu'dan gelen misafirlerimiz dikkat çekici şekilde arttı. Şirince'nin herkes tarafından öğrenilip sevilmesinin ardından gayrimenkul fiyatları da artıyor. Yurtiçi ve yurtdışından gelen alıcılarını ilgisi nedeniyle arazilerin dönümü 400 bin liradan satışa çıkıyor. Şirince'nin tam bir turizm merkezi olmasını sağlayacak imar planı çalışmasında sona yaklaştık. Bu çalışmaların tamamlanması ziyaretçi sayısını daha da artıracak."
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