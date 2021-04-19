Kıyıya Kovid-19 pozitif bir ceset vurdu, tüm ada ülkesi kapandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kovid-19 Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu'ya dünyanın geriye kalanına göre oldukça geç ulaşmış, ülke böylece salgını kayıpsız atlatmayı başarmıştı.

300 bin nüfuslu Vanuatu'dan sadece üç vaka bildirilmişti. Bu vakaların ilki 2020 yılının kasım ayında, diğer ikisi ise mart ayında açıklanmıştı.

CNN'de yer alan habere göre Yeni Zelanda yayıncısı Radio New Zealand, Efate Ada'sında yaşanan olayda Filipinli bir balıkçının cesedi karaya vurduğunu açıkladı. Başkent Port Vila'ya kısa bir sürüş mesafesinde bulunan cesede yapılan incelemenin ardından adamın Kovid-19 testinin pozitif olduğu anlaşıldı.

Aynı gün Birleşik Krallık bandıralı bir tanker mürettebatından biri eksik olarak limandan ayrılmış sonrasında tanker geri dönerek Vanuatulu yetkililerin isteğiyle arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı.

ÖLÜM SEBEBİNİN KOVİD-19 OLUP OLMADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Ölen mürettebatın cesedinin kumsalda bulunmasıyla birlikte yetkililer tankere el koydu. Morga kaldırılan adamın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Adamın ölüm sebebinin koronavirüs olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Başbakan Bob Loughman, acil şekilde seyahat yasağı uygulamasını yürürlüğe koyup ülkeyi kapatırken yetkililer de bir yandan olayla ilgili takip sürecini başlattı.

Çoğu polis olan ve olay yeri incelemesine katılan 16 kişi acilen karantinaya alınırken Sağlık bakanlığı, toplu bulaş riski az olsa da tüm halkı test yaptırmaya çağırdı.

Vanuatu muhalefet lideri Ralph Regenvanu ise Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Ülkemiz salgın yönetiminde çok başarılı ve sıkı karantina kurallarını harfiyen uygulamış olsa da elbette Kovid-19'lu bir cesedin sahilde bulunacağını bilemezdik. Ancak bu cesedi ülkedeki tek ve herkesin ölmüş yakınlarını görmek için geldiği morga kaldırmak ne kadar doğru?' diyerek durumu eleştirdi.