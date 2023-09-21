Kıymalı börek tarifi ve yapılışı: Kıymalı börek nasıl yapılır, malzemeleri neler? Günün her öğünü keyifle tüketilen yiyeceklerin arasında börek ön sıralarda yerini alır. Ülkemizin her bölgesinde çeşit çeşit börek yapılır ve tüketilir. Kıymalı börek de bunlardan biridir. Gerek sabah kahvaltılarında gerek öğle ve akşam yemeklerinde aperatif yiyecek olarak börek tercih edilir. Kıymalı börek beş saatlerinin de aranan lezzetleri arasında yerini alır. Siz de kıymalı börek tarifi ile misafirlerinizin hem gözünü hem de midesini doldurabilirsiniz. Gelin, kıymalı börek nasıl yapılır birlikte bakalım.

Habertürk Giriş: 21.09.2023 - 14:52 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:52 facebook

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