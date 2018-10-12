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Kız arkadaşını benzinle yakıp öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı

Bursa'da, otomobilde tartıştığı sevgilisi Şengül Vatansever'i (35), üzerine benzin döküp yakarak öldüren, bu sırada kendisi de yaralanan Ümit Varol (30), tedavisinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede 'Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek' suçundan tutuklandı

12.10.2018 - 22:38 | Güncelleme: DHA

Alınan bilgiye göre, Şengül Vatansever'i (35) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ümit Varol'un (30), emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Varol tutuklandı. 

DHA'nın haberine göre, Varol, savunmasında, olay günü Şengül Vatansever'in kızını okula bıraktıktan sonra ağaçlık alana gidip otomobilde konuşmaya başladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Sohbet ederken aramızda tartışma çıktı. Bana 'seni de kendimi de öldürürüm' dedi. Ben de sinirlenerek her zaman aracımın bagajında bulunan yakıt bidonunu alarak kendi kollarıma döktüm. O da buna sinirlenip yakıt bidonunu alarak kendi üzerine döktü. Tartışmamız devam edince ben sinirlerime hakim olamayıp kendimi yaktım. Aramızda biraz mesafe vardı ama o da alev aldı. Onu söndürdüm, daha sonra arabaya bindik. Bursa'yı bilmediğim için, hastaneye gitmek üzere Şengül'e hastanenin yerini sordum. O esnada kardeşiyle görüşüyordu. İnat edip hastaneyi tarif etmedi ve 'beni burada indir' dedi. İnsanların yanında arabadan indirdim, sonra dönüp çantasını ve telefonunu aldı. Daha sonra ben de hareket ettim, kendimi öldürmek istedim, perişan vaziyetteydim, akli dengem yerinde değildi. 2 kez kaza yaptım; fakat kendimi öldüremedim. En son park gibi bir yerde durdum ve ambulansı arayıp beklemeye başladım."

 

Bursa'da 25 Eylül'de yol kenarında yaralı bulunan Şengül Vatansever, kaldırıldığı hastanede kendisinden ayrılmak istediğini söylediği erkek arkadaşı Varol tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldığını söylemişti.

Vatansever, sevk edildiği İstanbul'daki hastanede 27 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Vücudunun bazı yerlerinde yanık olan şüpheli Ümit Varol ise olay yerinden kaçarken geçirdiği trafik kazası yaralanmış, ardından polis tarafından yakalanmıştı.

 

 

 

 

 

 

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