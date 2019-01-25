Hakkında "intihara yönlendirme" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis istenen sanık Umut Berkutay Y. "Nazan'a kesinlikle 'atlayamazsın, atlarsın' şeklinde bir konuşma yapmadım" diyerek suçlamayı reddetti. DHA'nın haberine göre, 23 yaşındaki kızını kaybeden anne Şöhret Dedeoğlu ise, "Kızım hayat doluydu. İntihar ettiğini düşünmüyorum" diyerek sanıktan şikayetçi oldu.



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan 26 yaşındaki sanık Umut Berkutay Y. ve ölen Nazan Dedeoğlu'nun annesi Şöhret ve babası Nazif Dedeoğlu katıldılar. Hakim celse arasında sanığın ifadesini verdiğini ve bu ifadesinin ardından hakkındaki karakola giderek imza verme şeklindeki adli kontrol kararının kaldırıldığını belirtti.