İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi, yeniden ziyarete açıldı.

AA'da yer alan habere göre kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştiriliyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca aslına yaraşır şekilde restore edilen yapı, gelecek nesillere de miras kalsın diye uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.

Anıt eser olarak kapılarını açan Kız Kulesi'nde her akşam 21.00'de ışık ve lazer gösterisi yapılıyor.

Fotoğraflar: İHA