Kızıl tilki yavruları Dicle ve Fırat özel bakım sonrası doğaya salındı

Koçhan, "Geldiklerinde annesiz kaldıkları ve çok küçük oldukları için hayatlarını idame etmekte zorlanıyorlardı. Biz de bakımlarını ve tedavilerini yürüttük. Öğrencilerimiz, merkezde görevli veteriner hekimlerimiz ve diğer görevlilerimizle bu süreci tamamladık. Tilkilerimiz 'Dicle' ve 'Fırat' artık yaban hayatta kendilerini idare edebilecek sağlık durumuna kavuştu" dedi.