Kızılay, deprem bölgesinde çadır kurmaya başladı

İlk gün verilen gönüllü kan bağışı sayısı 40 bin üniteyi geçti. Kızılay, kanın uzun süre saklanamayan bir tedavi aracı olduğunu hatırlatarak, kan bağışının günlere yayılması gerektiği uyarısında bulundu. Kızılay birimleri bugün ve önümüzdeki günlerde de ülke ihtiyacı oranında kan bağışı kabulünü sürdürecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamda ise, "Depremin yaralarını birlikte sarmaya devam ediyoruz. Ekiplerimizle sahada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Adana'da 120, Adıyaman'da 50, Diyabakır'da 129, Gaziantep'te 251, Hatay'da 175, Kahramanmaraş'ta 310, Malatya'da 59, Osmaniye'de 49, Şanlıurfa'da 92, Kilis'te 40 olmak üzere toplam 1.275 psikososyal destek personelimiz 227 araçla saha çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızdan 358 personel, arama kurtarma çalışmalarına destek vermekte, ayni yardımların dağıtımı için koordinasyonu sağlamaktadır" denildi.