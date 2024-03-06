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        Haberler Dünya Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu, gemi ile iletişim kesildi

        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu, gemi ile iletişim kesildi

        Karayipler'de bulunan bir ada ülkesi olan Barbados bandıralı 'True Confidence' adlı dökme yük gemisi, Yemen'in Aden kenti açıklarında İran destekli Husiler tarafından vuruldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 18:57 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:57
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        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
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        7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısının ardından alevlenen çatışmaların sonucunda Gazze'ye destek amacıyla Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılar düzenleyen İran destekli Husiler, Barbados bandıralı bir yük gemisini füzeyle vurdu.

        Geminin sahibi, True Confidence dökme yük gemisinin Yemen'in Aden kentinin 50 deniz mili güneybatısında bir füze tarafından vurulduğunu ve gemide yangının devam ettiğini söyledi.

        Liberya'da kayıtlı sahibi True Confidence Shipping ve Yunanistan merkezli işletmecisi Third January Maritime Ltd tarafından yapılan ortak açıklamada, "Gemi sürükleniyor" ifadesi kullanıldı.

        Şirket, geminin 20 mürettebatı veya gemideki üç ayrı silahlı güvenlik görevlisi hakkında şu anda hiçbir bilgiye erişemediklerini söyledi.

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        #kızıldeniz
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