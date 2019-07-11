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Kızıltepe’de feci kaza! Beton mikseri kadını ezdi

İHA

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde freni boşalan beton mikseri Emine Ö. isimli bir kadını ezdi. Emine Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen beton mikseri sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

Kızıltepe

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 19.00 sıralarında Mardin’in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde freni boşalan 47 KB 435 plakalı beton mikseri sürücüsü çocuk parkı yanında bulunan Emine Ö. isimli kadını ezdi.

Kazada Emine Ö. olay yerinde feci şekilde can verirken akrabalarının feryadı mahalleyi inletti. Olay yerine onlarca vatandaş gelerek ismi öğrenilemeyen 47 KB 435 plakalı beton mikseri sürücüsüne tepki yağdırırken polis sürücüyü gözaltına alarak Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Kazada hayatını kaybeden Emine Ö. otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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