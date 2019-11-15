KKTC 36 yaşında! Böyle ilan edilmişti

Kıbrıs Türk Federe Meclisi, 15 Kasım 1983 tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü oturumunda; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve bağımsızlık bildirisini oy birliğiyle onaylamıştı.

TRT Arşiv'de yer alan görüntülerde; 15 Kasım 1983 yılında Rauf Denktaş KKTC'nin resmen kurulduğunu şu sözlerle tüm dünyaya duyuruyor:

"Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz."