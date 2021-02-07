KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yama olamayız, ayrı devlet olduğumuz kabul edilmeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaDiplomasiÖNEMLİ MESAJLAR: Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yama olamayız, ayrı devlet olduğumuz kabul edilmeli
ABONE OL

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yama olamayız, ayrı devlet olduğumuz kabul edilmeli

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a yaptığı açıklamada, adadaki son durumu değerlendirdi. Tatar, "KKTC devlet olarak yoluna devam edecektir. Bu, bazı devletler tarafından yavaş yavaş tanınacak olan KKTC’dir" dedi

ÖNEMLİ MESAJLAR: Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yama olamayız, ayrı devlet olduğumuz kabul edilmeli
"Yama olamayız, ayrı devlet olduğumuz kabul edilmeli"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta devam eden çözüm görüşmelerine ilişkin olarak, "Bu saatten sonra onlara yama olma noktasında, aşağılanmayı kabul etmeyiz. Federasyon uzun vadede çalışmaz, başka kavgalara neden olur. Esas olan egemenliğimizin, ayrı devlet olduğumuzun kabul görmesidir. Ona göre müzakere sürdürülebilir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a konuştu. Tatar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yürütülen müzakerelerde gelinene son durumu anlattı.

Tatar şu açıklamaları yaptı:

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM: Pozisyonumuz net. Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır. 1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti vardı ve herkes birbirini bilirdi. Şimdi Rumlarla konuşamıyorum bile. Kaldı ki o devlet de uzun sürmedi. Bu saatten sonra onlara yama olma noktasında, aşağılanmayı kabul etmeyiz. Federasyon uzun vadede çalışmaz, başka kavgalara neden olur. Esas olan egemenliğimizin, ayrı devlet olduğumuzun kabul görmesidir. Ona göre müzakere sürdürülebilir.

FEDERASYON TUZAKTIR: Federasyonun altında yatan tuzaktır. AB içinde olan, oradaki gücü kullanan çoğunluğun, daha zayıf tarafı zaman içerisinde kendisine yamalama formülüdür. Türkiye, AB’de olmadığı için Ada’dan gidecek diye düşünülmektedir. Türkiye’nin etkinliğini azaltma, burayı Rum hegemonyasına çevirme niyetidir. Buna karşı iki devletli çözümü savunuyoruz.

RUM KESİMİ NE DİYOR: Rum tarafında, “Türkler adım attı. (İki devleti) Masaya getirdi. Kabul görmese bile ileride görebilir. Bu meseleyi kaybettik. Çözüm olsa ne değişecek?” tartışmaları var.

MARAŞ HAMLESİ: Maraş’ın açılması ezberi bozdu. Maraş’ı bu haliyle bile görmeye gelecek çok turist var. Pandemiden dolayı gelemediler. Şu ana kadar 100 binden fazla insan Maraş’ı ziyaret etti. Maraş’ta yeni bir marka açılıyor. Kıbrıs, eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değil. Türkiye’nin, iddia ve pozisyonuyla Doğu Akdeniz’de eski ezberler bozulmuştur. KKTC devlet olarak yoluna devam edecektir. Bu, bazı devletler tarafından yavaş yavaş tanınacak olan KKTC’dir.

HARİTANIN GERÇEKLERİ: İngilizler, Ada’yı devrederken, egemenliği iki ayrı halka, Türkler ve Rumlara bırakmıştır. Bu belgeleri İngilizlere de verdik. Bu, siyasi kavgadır. Mesele Türkiye’ye kadar gider. Atatürk’ün dediği gibi Kıbrıs düşman elinde olsa Türkler Anadolu’ya hapsolur. Haritaya baktığınızda bu savaşın ne kadar kritik olduğunu görüyoruz. KKTC’nin varlığı, aynı zamanda Türkiye’nin güvenliği içindir.

GARANTÖR TÜRKİYE: Kıbrıs’ta çözüm aranıyorsa garantör olan, 1900 km kıyı şeridi ve 84 milyon nüfusuyla Türkiye çok önemlidir. Rumlarla kötü bir geçmişimiz var. Türkiye buradan çekilirse ne yapacakları belli olmaz. KKTC ve Türkiye, yüzde 100 fikir birliği içinde. Her zaman öyle olmadı. KKTC’de, Türkiye’nin garantörlüğünü talep edenlerin oranı yüzde 80’den fazla.

İNGİLTERE’NİN ADA’YA BAKIŞI: İngiltere de farkında, hiçbir şey eskisi gibi değil. İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Başbakan Johnson’ın selamlarını getirdi. Onlar da artık yeni bir anlayışın gelişmesi gerektiğini fakat yeni bir anlaşma için iki tarafın da onayının önemli olduğunu söyledi.

BIDEN YÖNETİMİ VE DOĞU AKDENİZ: Biden buraya kadar gelmiş bir isim. Burayı tanır. Maalesef ABD’de Yunan lobisi etkili. Ama ABD’nin bölgede menfaatleri ve Türkiye’ye ihtiyacı var. En sonunda iş, Türkiye ile ABD ilişkilerine gelir. O zaman sağduyu ile farklı bakacaklardır.

PANDEMİ VE AŞI: Koronavirüs burayı da kasıp kavuruyor. Güney Kıbrıs’ta büyük vakalar vardı. Oradan buraya gelmiş olabilir. Tam kapanmaya gittik. Ama bizim için zor. Burası büyük ölçüde turizme, öğrencilere ve inşaat sektörüne bağlı. Türkiye’den 40 bin, AB’den 4 bin 500 doz aşı alabildik. 500 bin doz aşı bulabilirsek yavaş yavaş açılmaya başlarız. Bize umut veren Türkiye Cumhuriyeti’dir.

ANADOLU’DAN SU: Kıbrıs, kurak bir ada. Türkiye’den suyun gelmesi öyle bir moral, öyle bir itici güçtür ki size anlatamam. KKTC’nin değerine değer katmıştır.

KIBRISLI TÜRK SAYISI: Ada’da 500 bine yakın nüfus var. Ama 300 binden fazla Kıbrıslı İngiltere’ye göç etti. En az o kadar Kıbrıslı Türk de Türkiye’de. Avustralya ve Kanada’da varlar. Bizim arkamızda milyondan fazla Kıbrıs kökenli Türk söz konusudur. Ama arkamızda Türkiye’nin desteği olmasa, güvenlik başta olmak üzere temel meselelerde kolay kolay mücadele edemeyiz.

İÇERİDE DURUM: Muhaliflerimiz var ama bizim gibi düşünenlerin sayısı ebette daha fazla. Burada altyapıyı, hayat standardını geliştirerek halkımızın desteğini canlı tutabilmemiz lazım. O bakımdan Türkiye’nin desteğine ihtiyacımız var. Ada’yı, Türkiye’ye anlatırken kendi halkımıza da anlatmak durumundayız.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB Öğretmen atamaları 2021 son dakika açıklamalar
DÜNYAÖğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA: Koronavirüs ilk kez nerede görüldü? Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama - Haberler
DÜNYAKovid-19 ilk kez orada görülmüştü! DSÖ'den flaş ...
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden: Trump'ın düzensiz davranışları var, istihbarat raporlarına erişim sağlamamalı
DÜNYA'Trump, istihbarat raporlarına erişim ...
Mısır'da iki aracın çarpıştığı kazada 11 kişi öldü
DÜNYAMısır'da korkunç kaza: 11 ölü
Gürcistan'da Kovid-19 tedbirleri sokağa çıkma yasağına rağmen protesto edildi
DÜNYATiflis'te korona kısıtlamasına tepki!
Hollanda’da gençlerin yüzde 82'si tükenmişlik sendromu riski altında
DÜNYAHollanda’da gençlerin yüzde 82'si tükenmişlik ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Libya yönetimine tebrik telefonu
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Libya yönetimine ...
Beyaz Saray'da Cemal Kaşıkçı hazırlığı!
DÜNYABeyaz Saray'da Cemal Kaşıkçı hazırlığı!
Myanmar'da askeri cunta mobil internet erişimini askıya aldı
DÜNYAMyanmar'da askeri cunta mobil internet erişimini ...
Hindistan'da protestocu çiftçiler kara yollarını trafiğe kapattı
DÜNYAHindistan'da protestocu çiftçiler kara yollarını ...