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        Haberler Dünya KKTC'de 45,5 derece ile sıcaklık rekoru kırıldı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        KKTC'de 45,5 derece ile sıcaklık rekoru kırıldı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentinde hava sıcaklığının 45,5 dereceye ulaşmasıyla 1975'ten bu yana haziranda en yüksek sıcaklık kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 21:02 Güncelleme: 06.06.2024 - 21:02
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        KKTC'de sıcaklık rekoru kırıldı
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentinde hava sıcaklığının 45,5 dereceye ulaşmasıyla 1975'ten bu yana haziranda en yüksek sıcaklık kaydedildi.

        Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Güzelyurt'ta termometreler 45,5 dereceyi gösterdi.

        Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, "1975-2024 yıllarını kapsayan 49 yıllık periyotta haziran ayında ölçülüp kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık rekoru bugün Güzelyurt bölgesinde kırıldı." ifadesi kullanıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Kıbrıs
        #Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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