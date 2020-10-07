KKTC'de Maraş kararı sonrası hükümet krizi!

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koalisyon ortaklarından Halkın Partisi, Ulusal Birlik Partisi (UBP)-HP hükümetinden çekildiğini duyurdu.

HP Genel Başkanı Yenal Senin, bu akşam toplanan HP Parti Meclisi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

Senin, HP Parti Meclisi'nin hükümetten çekilme kararı aldığını duyururken, "Yeni hükümet kurulana kadar sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz, memleketimize hayırlı olsun." dedi.

HP Lefkoşa Milletvekili, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından Başbakan Ersin Tatar'ın Ankara ziyareti sırasında kapalı Maraş ile ilgili açıklamalarına yönelik paylaşımda bulunmuştu.

Özersay, "Bugün yapılan açıklamalar halihazırda gerek kapalı Maraş içerisinde, gerekse yan tarafındaki Derinya bölgesinde sivillerin kullanımına açık olan sahil bölgelerine yenilerinin eklenmesi anlamı taşımaktadır, yani mülkiyete dair düzenlemeleri de içeren kapalı Maraş’ın açılması projesi bu değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Maraş'ın askeri bölge statüsünün devam ettiğini belirten Özersay, bunun değişebilmesi için bir Bakanlar Kurulu kararı gerektiğini de vurgulamıştı.

Özersay, "Özetle bugün atılan adım Bakanlar Kurulu’nun karara bağladığı ve bugüne kadar tarif ettiğimiz kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk yönetimi altında açılması ve oradaki özel mülkün tasarrufunun eski sakinlerine verilmesi projesinin hayta geçirilmesi anlamı taşımamaktadır. Bu Maraş'ın açılması değil, Maraş'a dair açıklamadır." ifadelerine yer vermişti.

Bu adımdan, bugün Başbakan Tatar'ı aramasının ardından ve sadece birkaç saat önce haberdar olduğunu belirten Özersay, "Daha önce defalarca kapalı Maraş'ta seçime sayılı günler kala atılacak herhangi bir adım ancak ve ancak bu kadar önemli bir projenin seçim malzemesi yapılması ve zarar görmesi sonucunu doğurur demiştim. Şimdi tam da öyle bir noktadayız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Başbakan Tatar, bugün Ankara ziyareti sırasında, perşembe sabah saatlerinde kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını açıklamıştı.

KKTC'de UBP-HP koalisyon hükümeti 22 Mayıs 2019'da kurulmuştu.

KKTC Cumhuriyeti Meclisi'nde toplam 6 parti yer alırken, UBP 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 12, HP 9, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekili ile temsil ediliyor.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. KKTC'de pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.

BAŞBAKAN TATAR: ERKEN SEÇİMİ DE GÜNDEME ALACAĞIZ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Halkın Partisi'nin (HP) hükümetten çekilmesini 'halkımıza hayırlı olmasını dilerim' ifadeleriyle değerlendirdi.

HP'nin hükümetten çekilmesi ile ilgili açıklama yapan Tatar, "Halkın partisinin insanımızın özlemle beklediği Türkiye´den yeniden ülkemize su gelmesinin gerçekleştiği, Maraş´ın tarihi bir kararla Türkiye'nin de tam desteği ile açıldığı gün hükümetten çekilme kararı alması bize göre ülke yararına doğru bir karar değildir" dedi.

KKTC Başbakanı Tatar, Halkın Partisi'nin hükümetten çekilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Tatar, "Koalisyon ortağımız Halkın Partisi´nin hükümetten çekilme kararı almasının halkımıza hayırlı olmasını dilerim. HP´nin bu kararına rağmen anayasal süreç işleyecek, hükümetimiz görev başında olmaya devem edecektir.

UBP olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Herkes müsterih olsun. Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimimizi yapacak ve yeni, parlak bir geleceğe doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında diğer koalisyon seçeneklerini de erken seçimi de gündemine alacak ve halkımız için en doğru kararı verecektir. Halkın Partisi'nin insanımızın özlemle beklediği Türkiye´den yeniden ülkemize su gelmesinin gerçekleştiği, Maraş´ın tarihi bir kararla Türkiye´nin de tam desteği ile açıldığı gün hükümetten çekilme kararı alması bize göre ülke yararına doğru bir karar değildir. Her iki konuda da ivedilik söz konusu olduğu için bugün Ankara´da gereken açıklamalar yapılmıştır. Bizzat ben Maraş´ın açılması kararımızı kesinleştirince Sayın Dışişleri Bakanımızı (Kudret Özersay) aradım ve kendisine durumu bildirdim. Konuşmam içinde de kendisine konuyla ilgili çalışmalarından dolayı teşekkür ettim. Hal böyleyken Sayın Bakan´ın devre dışı bırakıldığının iddia edilmesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Maraş bu ülkenin zenginliği, Maraş bu ülkenin vizyonu olacaktır. Buna engel olacak her eylem halkımızın vicdanında sorgulanacaktır. Bizim beklentimiz bu meselenin milli bir mesele olarak görülmesidir. Bizim beklentimiz, hangi partiden olursak olalım Perşembe günü Maraş´ta buluşmak ve birlikte Maraş´ta yürümektir. Tekrar vurguluyorum: UBP dün ve bugün olduğu gibi yarın da halkımıza hizmete devam edecek, uygulamaya koyacağı projelerle halkımızın refah seviyesini, yaşam kalitesini yukarı çekecektir" diye konuştu.