KKTC genelinde iki gündür etkili olan fırtına ve yağmurun şiddetlenmesiyle bazı yerlerde görüş mesafesi beş metreye kadar düştü.

Girne'de şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle bazı otel, işyeri ve evleri su bastı. AA'nın haberine göre; Meteoroloji Müdürlüğü de fırtına ve yağışın yarın etkisini artıracağını belirterek halka dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Bu arada Girne-Lefkoşa, Girne-Dikmen ve Güzelyurt-Kalkanlı kara yolları şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı zorlu hava koşulları nedeni ile okulları yarın tatil ettiğini açıkladı. Yağışlar birçok bölgede elektrik kesintisine sebep olurken, telefon ve internet hatlarını da olumsuz etkiledi.

Polis, fırtına nedeni ile halka daha dikkatli olma konusunda uyarıda bulundu.

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