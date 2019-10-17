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HaberlerDünya

Koalisyon sözcüsü albay YPG/PKK paylaşımını 'beğendi'

AA

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, YPG/PKK'ya yakın bir hesabın paylaştığı görüntüye 'beğeni' yaptı. Olayın ortaya çıkmasıyla 'beğenisini' geri alan albay, "Beğeni yapmak içeriği desteklemek anlamına gelmiyor" diye kendini savundu.

Myles Caggins

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarındaki uçak düşürüldüğü iddiasını içeren paylaşıma "beğeni" yaptı.

Albay Caggins'in YPG/PKK'ya yakın bir hesapta yer alan görüntüyü paylaşması dikkati çekti.

 

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan sözcü Caggins, "Videodaki görüntüyü teyit edemem. Takdir edersiniz ki 'beğeni' yapmak içeriği desteklemek anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü daha sonra söz konusu görüntüye yaptığı "beğeniyi" geri aldı.

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