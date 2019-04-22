Hayvanlar için kitaplarını satıyorlar

Edirne'de bulunan Şükrüpaşa Mahallesi'nden 4 çocuk, okuldan çıktıktan sonra evlerinde ödevlerini yapmaları ve kıyafetlerini değiştirmeleri sonrası sokaklarının köşesinde kaldırımda açtıkları standa dizdikleri kitapların satılması için bekliyor.

Hayvansever öğrenciler, hedefledikleri 500 liraya ulaşana kadar kitap satmaya devam edip ardından elde ettikleri gelirle sokak hayvanlarına yardım edecek.

Evlerinde muhabbet kuşu ve kedi de besleyen öğrenciler, hayvanları çok sevdiklerini belirtti.

HAYVANLAR İÇİN MAMA VE SÜT ALACAĞIZ

Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Sude Lafçı, sokak hayvanlarına sahip çıkmak için arkadaşlarıyla birlikte kampanya başlattıklarını söyledi.

Sokak hayvanlarını çok sevdiğini anlatan Lafçı, "Okuduğumuz kitapları satıp geliriyle sokak hayvanlarına mama ve kulübe almak istiyoruz. Hayvanlara sahip çıkmak istiyoruz. Hayvanları çok seviyoruz onların da bir canı var. Hayvanları da insanlar kadar sevmeliyiz. 500 lira toplayana kadar bu kampanyaya devam edeceğiz. Topladığımız parayla hayvanlar için mama ve süt alacağız. Sokakta ihtiyacı olanları besleyeceğiz" dedi.

Sinem Lafçı ise hayvanları çok sevdiği için onlara yardım etmek istediklerini anlattı.

HAYVANLARA KÖTÜ DAVRANMAYALIM

Vali Fahri Yücel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İrem Gülenç, hayvanlara kötü davranılmaması gerektiğini belirterek, "Hayvanlara katkı sağlamak için bir kampanya başlattık. Onlara destek olmalıyız. Onlara kötülük yapmamalıyız. Biz de burada onlara bir katkımız olsun diye kitap satıp para topluyoruz" diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi Selin Lafçı da hayvanların konuşamadığı için yardım isteyemediklerini, toplum olarak hayvanların yaşamına katkı sağlanması gerektiğini dile getirdi.

ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLİYORLAR

Vatandaşlardan doktor Nihal Uygun Kaşıkçı ise sokak hayvanları için kitap satan öğrencilerin örnek bir davranış sergilediğini ifade etti.

Hayvansever çocuklar bugüne kadar 100 lira topladı.