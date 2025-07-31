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        Haberler Gündem Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 21:48 Güncelleme: 31.07.2025 - 21:48
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        Kandıra'da plaj yasağı
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        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız, Seyrek ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

        Açıklamada, vatandaşlardan, yasak bulunmayan plajlarda dubaların dışına çıkmamaları istendi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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