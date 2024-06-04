Kocaeli'de halkalanan bülbül, Afrika'dan 9 ay sonra döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda göçmen kuş türlerinin göç rotaları, davranışları, kışlama alanları, göç zamanı ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla kurulan kuş halkalama istasyonunda çalışmalar devam ediyor.

SADECE 22.5 GRAM İstasyonda 28 Ağustos 2023'te halkalanan bir bülbül (Luscinia megarhynchos), 9 ay sonra tekrar ağlara yakalandı. Sadece 22.5 gram ağırlığında olmasına rağmen her yıl Afrika ülkelerinde kışlayan bülbül, Sahra Altı Afrika ülkelerinden 7 bin 500 kilometre kanat çırparak üremek için tekrar Ormanya'ya döndü.