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        Haberler Gündem Kocaeli'deki kazada savrulan otomobil yayalara çarptı: 2 sürücü ve 2 yaya yaralandı

        Kocaeli'deki kazada savrulan otomobil yayalara çarptı: 2 sürücü ve 2 yaya yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yürekler ağza geldi. İlçede iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan araçlardan biri kaldırımdaki yayalara çarptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 19:25 Güncelleme: 19.07.2024 - 19:25
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        Savrulan araç yayalara çarptı
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        Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan araçlardan biri kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada yaralanan 2’si yaya 2'si sürücü; 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan B.K. idaresindeki otomobil ile caddeden kavşağa giren A.K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bir diğer otomobil, önce yol kenarında park halinde olan 41 ADH 827 plakalı otomobile ardından kaldırımda yürüyen S.G. ve E.K.’ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde 2 sürücü ve 2 yaya olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #kocaeli
        #Çayırova
        #haberler
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