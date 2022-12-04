Bir odaya sığan koca bir mahalle 0:00 / 0:00

AA

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan ve esnaflık yaparak geçimini sağlayan İsmail Kuş, Türkiye’de az bilinen dioyrama sanatını hobi olarak icra ediyor.





Bir arkadaşının maket için kendisinden ahşap istemesi ile sanatla ilgilenmeye başladığını kaydeden Kuş, hayat kesitlerini 3 boyutlu sahne şeklinde yansıtan sanatında, eski İstanbul binalarının iç ve dışını küçük boyutları dışında gerçeğinden ayırt edilemeyecek gerçeklikte gözler önüne seriyor.





Her eserin farklı zamanlarda tamamlandığını belirten Kuş, "Eserlerimde tüm detayları yansıtmaya çalışıyorum. Bu yüzden de 4 katlı ve altında dükkan olan bir eseri bitirmek yaklaşık 4 ayımı alıyor. Artık yolda yürürken binalara başka bir gözle bakıyorum, tüm ayrıntılarını ezberlemeye çalışıyorum. Hatta çöplerin duruş şekline bile bakıyorum." şeklinde konuştu.

AA muhabirinin "Sipariş alıyor musunuz?" sorusunu, İsmail Kuş şöyle yanıtladı:

"Sipariş veya satış yapmıyorum, ben bu ürünleri satarsam kaybolmalarından, kırılmalarından ve atılmalarından korkuyorum. Sipariş alırsam beni süre olarak kısıtlayacak, ben bunu istemiyorum. Ayrıca sipariş alınca insanların istediğini yapmak zorunda kalırım. Halbuki böyle kendi hayal dünyamı yansıtıyorum. Bu ürünleri satmaktansa ileriki nesillerin görüp Eskiden sokaklarımız, dükkanlarımız, kaldırımlarımız böyleymiş diyerek şimdiki zamanı tanımalarını istiyorum."

Çalışmalarını evinin bir odasındaki atölyesinde yapan Kuş, ilerisi için müze kurmak istediğini belirterek "Benim bırakacağım miras eserlerimin adedini çoğaltarak müze kurmak olacak."dedi.