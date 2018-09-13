İsviçre'nin başkenti Bern'de 18 Ağustos'ta 80 yaşındayken hayatını kaybeden eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan için Gana'nın başkenti Akra'da resmi tören düzenlendi.

Törene, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Liberya Devlet Başkanı George Weah, büyükelçiler, diplomatlar ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, Kofi Annan'ın herkesten farklı olduğunu, olağanüstü bir dünya lideri olduğunu belirtti.

Guterres, "Kofi Annan, farklı düşünceleri sahip insanları bir araya getirip, onları rahatlatacak şeyleri söyleyerek, ortak insanlık hedefine doğru birleştirirdi. O, nazik sese sahipti ama sözleri sert ve bilgiliydi." diye konuştu.

BM Siyasi İlişkiler Departmanından Kıdemli Arabuluculuk Danışmanı Emmanuel Bombande, "Dünya büyük bir vizyon sahibini kaybetti. Kofi Annan, hoşgörülü ve barışçıl bir insan olduğu için onu kutlamalıyız." dedi.

KOFI ANNAN KİMDİR?

BM Genel Sekreterliği görevine getirilen ilk siyahi olan Annan, 1997-2006 arasında bu görevi yürütmüştü.

Annan, Suriye iç savaşının 2. yılında, Mart 2012'de BM Suriye Özel Temsilcisi olarak, tarafların çatışmaları durdurmasını esas alan 6 maddelik bir çözüm planı sunmuştu. Annan, 3 ay sonra şiddet olaylarının artması nedeniyle başarısız olduğunu itiraf etmiş, Ağustos 2012'de BM Suriye Özel Temsilciliği görevinden istifa etmişti.

Gana'nın Kumasi şehrinde 8 Nisan 1938'de doğan Annan, eğitimini ABD ve İsviçre'de tamamladı.

Annan, 13 Aralık 1996'da Birleşmiş Milletlerin yedinci genel sekreteri olarak seçildi, 2001'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Kofi Annan, 10 yıllık BM Genel Sekreterliği görevinden sonra, 1 Ocak 2007'de görevini Güney Koreli Ban Ki-mun'a devretti.

Eski BM Genel Sekreteri, Kıbrıs'ta tarafların uzlaşmasına zemin oluşturması amacıyla, adıyla anılan bir plan hazırlamıştı. Annan'ın hazırladığı plan, 11 Kasım 2002'de Türk ve Rum tarafına sunulmuş, 2004 yılında adada yapılan referandumda Rum tarafı "Hayır" dediği için plan hayata geçmemişti.

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