SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Kolombiya kadına şiddet Guinness rekoru
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Kolombiya'da kadına şiddete karşı farkındalık konserinde Guinness rekoru

Latin Grammy ödüllü rock müzik grubu Aterciopelados'un, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla verdiği konserde, yüzlerce Kolombiyalı ışıklı baton sallayarak bu alanda Guinness rekoru kırdı.

25.11.2018 - 12:04 | Güncelleme: AA

Latin Grammy ödüllü Kolombiyalı ünlü rock müzik grubu Aterciopelados'un, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla ülkesinde verdiği konserde, yüzlerce Kolombiyalı ışıklı baton sallayarak bu alanda Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

AA'nın haberine göre, çoğunluğu kadınlardan oluşan Kolombiyalılar, başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı'nda kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "ışık senfonisi" etkinliğinde bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Biriminin bu ülkedeki temsilciliğince yapılan ve Bogota Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği etkinlikte, Latin Grammy ödüllü rock grubu Aterciopelados sahne aldı.

Latin Amerika'da geniş hayran kitlesi olan ve sosyal konulardaki çalışmalarıyla dikkati çeken Aterciopelados'un solisti Andrea Echeverri'ye, Coro Canta Bogota solistleri ve gençlerden oluşan dans grubu da eşlik etti.

IŞIK SENFONİSİ REKORU

Konserde ayrıca, BM Kadın Biriminin dağıttığı aydınlatmalı baton ve bilekliklerle "ışık senfonisi" rekoru kırıldı.

BM yetkilileri, AA muhabirine yüzlerce Kolombiyalının meydanda bir dakika boyunca ışıklı batonları sallayarak, Guinness'e girdiğinin ilgililer tarafından tespit edildiğini belirtirken, meydandaki tam sayıya ilişkin ise bilgi vermedi.

BM Kadın Biriminin yanı sıra diğer sivil toplum kuruluşları, Bogota ve farklı şehirlerde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında etkinlikler düzenlemeye devam edecek.

Birleşmiş Milletler, 25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde üç kız kardeş Patria, Minerva, Maria'nın öldürülmesi nedeniyle, 17 Aralık 1999'da 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak benimsenmesine karar verdi.

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni 2011'de imzaladı. Sözleşme, 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi. 

Dünya Sağlık Örgütü, cinsiyete dayalı şiddeti, kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar ya da üzüntü doğuran ya da bu sonucu doğurmaya yönelik özel yaşamda veya kamu yaşamında gerçekleşebilen her türlü davranış, tehdit, baskı ya da özgürlüğün keyfi biçimde engellenmesi olarak tanımlıyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X