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Kömürlüğü kütüphaneye çevirdi
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Kömürlüğü kütüphaneye çevirdi

Ankara'da yaşayan antikacı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir okulun kömürlüğünü kütüphaneye dönüştürdü

15.11.2018 - 10:03 | Güncelleme: AA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaca Köyü İlkokul ve Anaokulu'nun, yer olmadığı için kömürlük olarak kullanılan sınıfı, Ankara'da yaşayan ve antikacılıkla uğraşan Egemen Kanık'ın yardımlarıyla kütüphaneye dönüştürüldü.

AA'nın haberine göre kütüphanenin inşasında köy sakinleri ve öğretmenlerle el ele veren Kanık'a, Karabulak Jandarma Karakolu ve çeşitli dernekler de kitap desteğinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN NERESİ OLURSA OLSUN KÜTÜPHANE KURMAK İSTİYORDUM"

Kanık, yaptığı açıklamada, okulun kütüphane olarak kurulan kısmının daha önce kömürlük olarak kullanıldığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Kütüphane kurmak benim çocukluk hayalimdi. Elime bir fırsat geçtiğinde Türkiye'nin neresi olursa olsun kütüphane kurmak istiyordum. Daha sonra elime kütüphane oluşturmaya yetecek bir meblağ geçti. Araştırmalarım sonucunda bir dernek aracılığıyla öğretmenlerimizle tanıştım ve buraya geldim. Okulun daha önce hiç kütüphanesi olmamış. Sınıflardan birinin kömürlük olarak kullanıldığını görünce kütüphaneyi buraya kurmaya karar verdim. Çok da güzel oldu. Küçük bir köy okulu da olsa bence bütün okulların kütüphanesi olmalı."

"HİÇ KİMSENİN AKLINA GELMEYECEK BİR ŞEYİ BAŞARDI"

Beraberindeki şube müdürleri ve Karabulak Jandarma Karakolu'na bağlı askerlerle birlikte kütüphaneyi gezen Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı ise Kanık'ın okulun kömürlük olarak kullanılan sınıfını kütüphaneye çevirerek hiç kimsenin aklına gelmeyeceği bir şeyi başardığını söyledi.

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