ABD Başkanı Biden, 2021'deki Kongre baskını benzeri olayın tekrarlanmaması çağrısı yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Washington Post (WP) gazetesinde yayımlanan görüş yazısında, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına benzer bir olayın tekrarlanmaması çağrısı yaparak, seçilmiş başkan Donald Trump'a görevi barışçıl devredeceğini vurguladı.

Biden, WP'deki görüş yazısında, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına dikkati çekerek "Bu yıl böyle utanç verici bir saldırı görmeyeceğimiz için mutlu olmalıyız." ifadesini kullandı.

Kongre baskınının yaşandığı gün olanların unutulmaması çağrısı yapan Biden, "Dört yıl önce olanların tekrarının yaşanmasını kabul edemeyiz." dedi. Biden, 6 Ocak 2021'de olanlara ilişkin "tarihi yeniden yazma hatta silme" çabası görüldüğünü savunarak, bu konudaki endişeleri ciddiye almamanın "partizan takıntısı" olduğunu belirtti. REKLAM ​​​​​​​Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralmasına ilişkin Biden, "Dört yılın ardından başkanlık ofisinden ayrılırken görevin barışçıl devrinin sağlanmasına saygı duymak ve Amerika'da el üstünde tuttuğumuz geleneklerin restorasyonunu sağlamak için elimden geleni yapmaya kararlıyım. Seçimler, barışçıl şekilde onaylanacak." ifadelerini kullandı.

Biden, Trump'ın başkanlık görevini devralacağı törende bulunacağını kaydetti. ABD'DE 6 OCAK 2021'DEKİ OLAYLAR 6 Ocak 2021'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington'daki National Mall alanında protesto düzenlemişti. Yürüyüşün ardından aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.