Ordu´yu son 5 yıldır ziyaret eden Arap turistler, kentte konut ve gayrimenkul satın alıyor. Kentin 2 bin rakımlı Kabadüz Çambaşı Yaylası, bin 500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası´nı yoğun olarak ziyaret eden Arap turistler, Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinden de konut satın alıyor.

Geçen yıl 39 Arap turist Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçesinden konut satın aldı. Son 5 yılda Arap turistlerin Ordu'dan 79 konut satın aldığı belirtildi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kayıtlarına göre, Mart ayında 1 Arap işadamının yaklaşık 11 dönüm fındık bahçesi satın aldığı belirtildi. İlk kez fındık bahçesi alan Arap turistlerin, çerezlik fındık yetiştireceği ve bahçeyide konut yatırımı için kullanacağı öğrenildi.

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