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Konya'da bugün okullar tatil mi? 30 Aralık Konya Valiliği'nden kar tatili açıklaması

Konya'da bugün okullar tatil mi? Konya'da etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı okulların tatil olup olmayacağı yönündeki soruları arttırdı. Kar tatili haberlerine yönelik Konya Valiliği'nden açıklama yapıldı. İşte, 30 Aralık Pazartesi Konya kar tatili haberi...

Konya kar tatili

Konya'da bugün okullar tatil mi? sorusu yanıt buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük çeken Konyalı vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Konya Valiliği konuyla ilgili açıklamayı yaptı. İşte, 30 Aralık Konya kar tatili haberi...

KONYA'DA KAR TATİLİ

Konya'nın Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konya kent merkezi ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerindeki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

 

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