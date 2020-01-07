Konya'da bugün okullar tatil mi? sorusu Konyalılar tarafından araştırılıyor. Konya İlçe Kaymakamlıkları kar tatiline ilişkin açıklama yaptı. İşte 7 Ocak Konya İlçe Kaymakamlıkları'ndan son dakika kar tatili açıklaması

KONYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'nın 11 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün 7 Ocak Salı günü ara verildi.

İlçe Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Hadim, Taşkent, Bozkır, Ahırlı, Seydişehir, Hüyük, Akören, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır ve Yalıhüyük ilçelerinde kar yağışından dolayı okullar salı günü tatil edildi. Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü, Huğlu, Yeşildağ ve Gölyaka mahalleleri ile Selçuklu ilçesinin Sızma, Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde de okullarda kar yağışı sebebiyle eğitime bugün ara verildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

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