Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre bir restoranda çalışan Mehmet Ç., öğle saatlerinde sokak üzerinden sürekli motosikletiyle geçen şahısları gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Motosikletli şahıslar, kendilerini uyaran restoran çalışanıyla kısa bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Daha sonra restorana ellerinde sopa ve bir çuvalla yaya olarak gelen 3 kişi, çalışanlara saldırmaya başladı. Restoran çalışanlarının da sopalarla karşılık vermesiyle büyüyen kavga dışarıya taştı.

Bu sırada şahıslardan biri, beraberinde çuval içerisinde getirdiği pompalı tüfeği çıkararak rastgele ateş etmeye başladı. Kavga sonrası şüpheliler kaçarken, açılan ateş sonucu restoran sahibi Musa Y. ve çalışanlar Ahmet A., Umut A., Süleyman K. ve Mehmet Ç. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans ve taksiyle Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan restoran sahibi 40 yaşındaki Musa Y., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası Numune Hastanesine tedbir amacıyla çevik kuvvet polisi sevk edildi. Yaralılardan Mehmet Ç.'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaçan şüphelilerin bir süre sonra polise teslim oldukları öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, açılan ateş sonucu iş yerinin camları ve restoran sahibinin park halindeki aracı da zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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