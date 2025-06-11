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        Haberler Gündem Konya'da kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş alan besici vurularak öldü - Güncel haberler

        Konya'da kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş alan besici vurularak öldü

        Konya'nın Derebucak ilçesinde Kurban Bayramı'nda kaybolan keçisini ararken kayalıklardan düşen besici, üzerindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 18:32 Güncelleme: 11.06.2025 - 18:32
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        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
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        Gencek Mahallesi'nde besicilik yapan 28 yaşındaki Yasin Ali Yukarıtaban'a ait kurbanlıklardan bir tanesi Kurban Bayramı'nda kayboldu.

        Kaybolan keçisini uzun süre arayan besici, keçinin Taşlıpınar Mahallesi'ndeki kırsal alanda görüldüğü bilgisini alması üzerine yanına av tüfeğini alarak arkadaşlarıyla birlikte bölgeye gitti.

        Yukarıtaban, arama çalışmaları esnasında kayalık mevkide dengesini kaybederek düşünce, üzerinde bulunan av tüfeği kazara ateş aldı.

        Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan besici, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahale sonrası Konya'ya sevk edildi.

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan besici, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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