Konya'da kaza yapan otomobilden fırlayan yolcu öldü

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Hacı G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yolcu Cumali Karakış, otomobilden fırlayıp ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANMIŞTI, KURTARILAMADI

DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakış, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Cumali Karakış

Öte yandan, Cumali Karakış'ın 2012 yılında şehit olan polis memuru Ali Karakış'ın kardeşi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.