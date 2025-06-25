Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mezarlığı yakınlarına İHA düştü

Zafer Samancı'nın haberine göre Konya'da akşam saatlerinde yaşanan olayda, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Bosna Mezarlığı yakınlarında uçak düştüğü ihbarı yapıldı.

POLİS EKİBİ İNCELEME YAPTI

İhbar sonrası olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, tatbikatta olan TÜSAŞ'a bağlı ANKA-3 tipi İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) düştüğü öğrenildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Askeri yetkililer, kazaya dair araştırma yaparken, kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması en büyük teselli kaynağı oldu