Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mezarlığı yakınlarına İHA düştü
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mezarlığı yakınlarında akşam saatlerinde TÜSAŞ'a bağlı Anka tipi İHA düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine kaza yerine emniyet güçleri sevk edildi
Zafer Samancı'nın haberine göre Konya'da akşam saatlerinde yaşanan olayda, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Bosna Mezarlığı yakınlarında uçak düştüğü ihbarı yapıldı.
POLİS EKİBİ İNCELEME YAPTI
İhbar sonrası olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, tatbikatta olan TÜSAŞ'a bağlı ANKA-3 tipi İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) düştüğü öğrenildi.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Askeri yetkililer, kazaya dair araştırma yaparken, kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması en büyük teselli kaynağı oldu