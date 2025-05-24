Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde yer alan 'caretta caretta' deniz kaplumbağaları, yuvalama sezonu boyunca özellikle Antalya kıyılarında birçok noktayı tercih ediyor.

Önceki gece Konyaaltı Sahili'ne gelen bir caretta caretta, kumluk alanda açtığı yuvaya yumurtalarını bıraktı.

KAMERAYI İNCELEDİLER

Sahildeki bir işletmenin çalışanı Fatih Ardil, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kumluk alanda 4 çukur fark etti.

Çukurları inceleyen Ardil, yumurtalar olduğunu gördü. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen çalışanlar, çukurların bir deniz kaplumbağası tarafından açıldığını anladı.

REKLAM

Nesli tehlike altındaki türün yumurtaları olduğunu fark eden çalışanlar, tahta parçalarına şeritler çekerek, yuvaları koruma altına aldı.

"GÖZÜMÜZÜ YUVADAN AYIRMIYORUZ"

İşletme çalışanı Fatih Ardil, "Sabah işe geldiğimizde burada çukurların kazıldığını gördük. Sürünme izlerini fark ettik. Bu izlerin caretta carettaya ait olabileceğini düşündük. Biraz baktığımda çukurların içinde yumurtalar olduğunu gördük. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu bildiğimiz için hemen müdahale ettik. Yuvaların etrafını çevirdik. Caretta carettalar insan tehdidi altında. Bu yuvalara karşı daha duyarlı olmamız gerekiyor. Bu sahilde çok gözükmüyor, nadiren yuva yapıyorlar. Gözümüzü yuvadan ayırmıyoruz" dedi.