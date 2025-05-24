Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz! Şerit ve tahtalarla etrafını çevirdiler

        Konyaaltı Sahili'nde caretta yuvası sürprizi

        Antalya'nın Konyaaltı Sahili'ndeki bir işletme çalışanları, kumlar üzerindeki çukurları inceleyince içerisinde caretta caretta yumurtaları olduğunu gördü. Çalışanlar, yuvaların etrafını şerit ve tahtalarla çevirip, önlem aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 10:32 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde yer alan 'caretta caretta' deniz kaplumbağaları, yuvalama sezonu boyunca özellikle Antalya kıyılarında birçok noktayı tercih ediyor.

        Önceki gece Konyaaltı Sahili'ne gelen bir caretta caretta, kumluk alanda açtığı yuvaya yumurtalarını bıraktı.

        KAMERAYI İNCELEDİLER

        Sahildeki bir işletmenin çalışanı Fatih Ardil, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kumluk alanda 4 çukur fark etti.

        Çukurları inceleyen Ardil, yumurtalar olduğunu gördü. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen çalışanlar, çukurların bir deniz kaplumbağası tarafından açıldığını anladı.

        REKLAM

        Nesli tehlike altındaki türün yumurtaları olduğunu fark eden çalışanlar, tahta parçalarına şeritler çekerek, yuvaları koruma altına aldı.

        "GÖZÜMÜZÜ YUVADAN AYIRMIYORUZ"

        İşletme çalışanı Fatih Ardil, "Sabah işe geldiğimizde burada çukurların kazıldığını gördük. Sürünme izlerini fark ettik. Bu izlerin caretta carettaya ait olabileceğini düşündük. Biraz baktığımda çukurların içinde yumurtalar olduğunu gördük. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu bildiğimiz için hemen müdahale ettik. Yuvaların etrafını çevirdik. Caretta carettalar insan tehdidi altında. Bu yuvalara karşı daha duyarlı olmamız gerekiyor. Bu sahilde çok gözükmüyor, nadiren yuva yapıyorlar. Gözümüzü yuvadan ayırmıyoruz" dedi.

        "GENELDE BU BÖLGEYİ TERCİH ETMİYOR"

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Konyaaltı Sahili'nde çok nadir görülen bir olay. Caretta carettalar genelde taşlık olduğu için bu bölgeyi tercih etmiyor. Sahildeki vatandaşların yuvalara yanaşmaması gerekir" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konyaaltı sahili
        #caretta caretta
        #caretta yuvası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        7 yıl sonra gelen final!
        7 yıl sonra gelen final!
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler
        Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fenerbahçe Beko finalde!