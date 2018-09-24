Konya'nın merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Şahaser Sokak'ta 30 Eylül 2017'de yaşanan olayda, üst kattaki iş yerinin penceresinde tadilat yapan Alaaddin Paçal, zemin kattaki kuaförden çıkan iki kişi tarafından, "başlarına silikon damlattığı" gerekçesiyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmüştü. Polis ekipleri olay yerinden kaçan iki şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN 25 YIL HAPİS

AA'nın haberine göre sanıklar İhsan Yüzer ve Fırat Kara'nın tutuklu olarak yargılanmasına dün Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar İhsar Yüzer ve Fırat Kara, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı. Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıklar Kara ve Yüzer'i "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

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